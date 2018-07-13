فنى قطار المرازيق: من يعلم سبب انقلاب القطار السائق وعامل التحويلة

كتب محمد أبو عوض

قال سمير محمد عبد الحكيم، كمسرى قطار ركاب الجيزة، "إنه لا يعلم ما حدث فى حادث سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف "القاهرة قنا" بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، متابعاً:"فوجئت أن القطار انقلب، وكنت فى عربة 8 أثناء الحادث، مؤكدا إن سيارات الإسعاف وصلت علي الفور ولم تتأخر".

وجاء ذلك خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أثناء تواجده بمستشفى الهرم، لتلقى العلاج والإسعافات الأولية، جراء الحادث ظهر اليوم الجمعة.

ومن جانبه قال أحمد عثمان، فنى فى السكة الحديد، إن القطار كان يتحرك على سرعته الطبيعية، ثم فوجئنا بانقلاب العربات، مشيرا إلى أن من يعلم سبب انقلاب القطار السائق و عامل التحويله "البلوك".

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.