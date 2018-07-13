غدًا.. وزيرا الاستثمار والنقل يضعان حجر الأساس للمنطقة الحرة بنويبع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انهت محافظة جنوب سيناء كافة الاستعدادات لزيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل المقرر لها غدا السبت، برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وضع حجر أساس المنطقة الحرة فى مدينة نويبع غدًا بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

وأكد فودة تخصيص 226 فدانا أي ما يعادل مليون متر مربع لإقامة المنطقة الحرة ومن المقرر أن تضم عدد من المشروعات وتوكيلات ملاحية ومشروعات لوجستية ومصانع ومستحضرات طبية من الأعشاب الطبيعية التي توجد بحمية سانت كاترين إضافة إلى إقامة ورش ومصانع للمشغولات اليدوية ومشروعات تقوم على الاستفادة من الرمال واستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن حلم تحويل مدينة نويبع إلى مدينة تجارية لوجستية عالمية أصبح حيز التنفيذ.

وأوضح، أن المنطقة المخصصة لإقامة المنطقة الحرة تقع شمال شرقي ميناء نويبع البحري والحد الشمالي للمنطقة من الشرق للغرب المزرعة الثالثة التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وأوضح المحافظ إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سيفتتحان أعمال تطوير منفذ طابا البرى بعد عمليات التطوير الشاملة للميناء.

وأضاف المحافظ أنه تم تطوير صلات الوصول والمغادرة وتركيب بوابات إلكترونية على جميع مداخل ومخارج المنفذ بالإضافة إلى تطوير المنظومة الأمنية بالكامل بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه.

كما تم تزويد المنفذ بعدد 22 كاميرا مراقبة لمراقبة الحركة داخل الميناء بالإضافة إلى إقامة نقاط مراقبة أمنية من الجانبين المصري والإسرائيلى.