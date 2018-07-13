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ضبط 5007 هاربا من أحكام وتحصيل 169016جنيها فى حملة أمنية

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:18 م
ضبط 5007 هاربا من أحكام وتحصيل 169016جنيها فى حملة أمنية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضط 8 هاربين من جناية  فى قضايا  سرقة ومخدرات وسلاح وضبط 2030  هارب من أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى والمستانف 2877 هاربا من أحكام فى غرامة و 91 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5007 وتحصيل 169016 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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