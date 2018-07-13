ضبط 3 سائقين وعامل بعد قيامهم باختطاف سائق واحتجازه لخلافات مالية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط 3 سائقين وعامل مسجلين جنائيا جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بعد قيامهم باختطاف سائق واحتجازه داخل منزل أحدهم، لوجود خلافات بينه وبين أحد المتهمين لسابقة قيامه بسرقة سيارته التى كان يعمل عليها، وإعادتها اليه عقب تحصله على مبلغ 10 آلاف جنيه.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز شرطة المحلة، من أحد المواطنين مُقيم بعزبة طرينة البلد بدائرة المركز، بحضور سائق سيارة أجرة ميكروباص بالمعادى بالقاهرة، وبرفقته ثلاثة مجهولين لمنزل إبن شقيقه "سائق سن 45"، واصطحبوه كرهاً عنه داخل سيارة ميكروباص لخلافات مالية بينهم .

على الفور، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدمان أحمد العايدى ومحمد عاصم وكيلا فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.

وتم تحديد مرتكبى الواقعة، 3 سائقين وعامل لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وتم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة "ملك زوجة الأول".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحد السائقين بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لسابقة عمل الأخير لديه على السيارة وقيامه بسرقتها وإعادتها إليه عقب تحصله على مبلغ 10 آلاف جنيه، وفى وقتٍ سابق توجه إلى مسكن المجنى عليه لإنهاء الخلاف إلا أنه لم يتمكن، فقام بالاستعانة بباقى المتهمين لاختطاف المجنى عليه، حيث قاموا باصطحابه عنوة لمنزل العامل الذى كان أول من تم ضبطه من جانب الأجهزة الأمنية، وما أن علم باقى المتهمين بضبطه قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.