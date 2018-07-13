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ضبط عاطل لاتهامه بالشروع فى سرقة توك توك بالإكراه فى الصف

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:23 ص
ضبط عاطل لاتهامه بالشروع فى سرقة توك توك بالإكراه فى الصف مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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استدرج عاطل سائق بحجة توصيله بالصف، ثم حاول سرقة التوك توك الخاص به، إلا أن السائق قاومه واستغاث بالأهالي ليتم ضبط المتهم وتسليمه لمركز الشرطة. 

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد ضبط عاطل حاول سرقة توك توك بالإكراه من قائده. 

وتبين من خلال التحريات أن عاطل استدرج سائق توك توك بحجة توصيله، ثم حاول الاعتداء عليه للاستيلاء على التوك توك، إلا أن المجني عليه استغاث بالأهالي الذين طاردوا المتهم وتحفظوا عليه وتسليمه لمركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 


 


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