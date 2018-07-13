ضبط عاطل لاتهامه بالسرقة و6 سائقين من متعاطى المخدرات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط عاطل سرق هاتفا من سعودى الجنسية وقام ببيعه لأحد محلات المحمول بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تبلغ للرائد أسامة مهران رئيس مباحث أول الغردقة من المدعو "عبد الله.ب.ل" سعودى الجنسية شارع مترو أول الغردقة يفيد قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول حال تواجده بمنطقة المارينا السياحى أول الغردقة عن طريق المغافلة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول الغردقة مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد.ح" عاطل مقيم الأتوبيس ثان الغردقة والسابق اتهامه فى قضيتى سرقة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف فيه بالبيع لصاحب محل بشارع الأتوبيس، تم ضبطه والهاتف المحمول وتبين عدم علمه بكون الهاتف المحمول مسروق، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7910 جنح أول الغردقة لسنة 2018 وجارى العرض النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث سفاجا من ضبط ربة منزل مقيمة الشئون قنا، السابق اتهامها فى قضية "مخدرات" بحوزتها 2 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 200 جرام، و135 جنيه وهاتف محمول حال استقلالها سيارة أجرة قادمة من مدينة قنا إلى مدينة الغردقة بكمين الكيلو 85 سفاجا، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1472 إدارى قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط عاطل مقيم بجوار محطة الكهرباء – برأس غارب وبحوزته 9 أقراص من عقار الابتريل المخدر حال تواجده بجوار محطة الكهرباء دائرة القسم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1258 جنح رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

وشنت وحدة مباحث مرور البحر الأحمر حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 6 سائقين يقودون تحت تأثير المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.