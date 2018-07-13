ضبط أسلحة نارية ومخدرات وأقراص مخدرة وقضايا تموين فى حملة أمنية بالغربية

الغربيية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 سلاح نارى منهم بندقية خرطوش وطبنجة و3 فرد خرطوش، و20 طلقة آلية، كما تم ضبط 300 جرام حشيش، و26 جرام هيروين، و330 قرص مخدرو 20 جرام الاستروكس، وضبط 11 قطعة سلاح أبيض، و5 متهمين هاربين، و2 مراقب هارب.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 متهم هارب و9 متهمين لهم كارت معلومات جنائية، وضبط 2 مراقب هارب، وضبط 15 عنصرا إجراميًا، كما تمكنت من ضبط 79 قضية تموينية متنوعة، و3 قضية أموال عامة وضبط 5 قضايا آداب عامة وضبط 83 قضية تموينية متنوعة، وضبط 263 قضية مرافق عامة تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة.