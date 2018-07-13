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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:36 م
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صور.. ميلانيا ترامب تزور مقر المستشفى الملكى بمنطقة تشيلسى بلندن

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:29 م
صور.. ميلانيا ترامب تزور مقر المستشفى الملكى بمنطقة تشيلسى بلندن ميلانيا ترامب
أ ش أ - تصوير (رويترز)
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بدأت ميلانيا ترامب سيدة البيت الأبيض الأولى، اليوم /الجمعة/ زيارتها لمقر المستشفى الملكى فى منطقة "تشيلسي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكر تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى أن المكان ليس بالفعل مستشفى إنما "دار تقاعد" للجنود البريطانيين المتقاعدين، والمعروفين بـ "متقاعدى تشيلسي".

وبث التليفزيون لقطات لوصول ميلانيا لمقر المستشفى الملكي، حيث كان فى استقبالها، فيليب ماي، زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ويأتى ذلك بالتزامن مع اللقاء الذى يعقده ترامب مع ماى فى إطار غداء عمل.

يذكر أن ملك إنجلترا الأسبق، تشارلز الثاني، كان قد أسس هذه المستشفى فى عام 1682 لتكون دار تقاعد للجنود.

 

ميلانيا ترامب تزور المستشفى الملكى فى بريطانيا
ميلانيا ترامب تزور المستشفى الملكى فى بريطانيا

 

ميلانيا ترامب داخل المستشفى الملكى فى بريطانيا
ميلانيا ترامب داخل المستشفى الملكى فى بريطانيا

 

سيدة أمريكا الأولى خلال زيارة المستشفى الملكى فى بريطانيا
سيدة أمريكا الأولى خلال زيارة المستشفى الملكى فى بريطانيا

 

ميلانيا ترامب تتحدث مع الأطفال فى المستشفى الملكى ببريطانيا
ميلانيا ترامب تتحدث مع الأطفال فى المستشفى الملكى ببريطانيا

 

سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب
سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب

 

ميلانيا تطلع على قصاصات طفلة فى المستشفى الملكى
ميلانيا تطلع على قصاصات طفلة فى المستشفى الملكى

 

ميلانيا ترامب تلعب بولينج فى المستشفى الملكى ببريطانيا
ميلانيا ترامب تلعب بولينج فى المستشفى الملكى ببريطانيا

 

ميلانيا تلقى كرة البولينج خلال زيارتها المستشفى الملكى ببريطانيا
ميلانيا تلقى كرة البولينج خلال زيارتها المستشفى الملكى ببريطانيا

 

جندى بريطانى متقاعد يحيى ميلانيا ترامب
جندى بريطانى متقاعد يحيى ميلانيا ترامب

 

ميلانيا وزوج ماى وسط أعلام بريطانيا وأمريكا
ميلانيا وزوج ماى وسط أعلام بريطانيا وأمريكا

 

ميلانيا ترامب تنظر إلى كرة البولينج
ميلانيا ترامب تنظر إلى كرة البولينج

 

ميلانيا وزوج ماى يرفعان علما بريطانيا وأمريكا
ميلانيا وزوج ماى يرفعان علما بريطانيا وأمريكا

 

جندى بريطانى متقاعد يصافح ميلانيا ترامب
جندى بريطانى متقاعد يصافح ميلانيا ترامب

 


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المستشفى الملكى

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