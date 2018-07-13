صور.. معارضون لزيارة ترامب إلى بريطانيا يطلقون منطاد "الطفل الغاضب"

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أطلق معارضو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطادا يصور الرئيس على هيئة طفل غاضب برتقالى اللون خارج البرلمان البريطانى اليوم الجمعة.

وقال ترامب، الذى وصل بريطانيا أمس الخميس، لصحيفة صن إن الاحتجاجات المزمعة ضده فى لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مرحب به لذا فإنه سيتجنب التواجد فى العاصمة بقدر المستطاع.

وقال ترامب للصحيفة "أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعرونى بأننى غير مرحب بى فلا سبب لدى للذهاب للندن".

وأضاف "كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة. لكن عندما يجعلوننى أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟".



احتجاجات ضد ترامب



أحد المتظاهرين



متظاهرون



مظاهرات ضد ترامب فى لندن



أحد المتظاهرين



ترامب الطفل الغاضب



مظاهرات ضد ترامب



معارضو الرئيس ترامب



منطاد ترامب الطفل الصغير الغاضب