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صور.. مساعد وزير الداخلية يتابع رفع آثار حادث قطار البدرشين

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:15 م
صور.. مساعد وزير الداخلية يتابع رفع آثار حادث قطار البدرشين وزير النقل وقيادات الداخلية داخل برج الإشارة بالمرازيق
كتبت : دينا الحسينى
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وصل اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات والقيادات الأمنية لموقع الحادث لتفقد عملية نقل المصابين ورفع آثار حادث قطار البدرشين، بعد وصول أوناش وزارة النقل للموقع.

تتابع قيادات وزارة الداخلية تداعيات حادث خروج ثلاث عربات عن القضبان من قطار 986 مكيف القاهره قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وانقلاب العربة الرابعة، ووجه وزير الداخلية محمود توفيق بتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل مهمة سيارات الإسعاف فى نقل المصابيين.

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كما وصل لمكان الحادث أيضاً، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وقام بتفقد برج إشارات محطة المرازيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات.

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