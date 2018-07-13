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الجمعة، 13 يوليه 2018 06:01 م
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صور.. مدير مستشفى الهرم: إصابات حادث قطار المرازيق كسور وكدمات وحالة وحيدة فى غيبوبة

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:13 م
صور.. مدير مستشفى الهرم: إصابات حادث قطار المرازيق كسور وكدمات وحالة وحيدة فى غيبوبة مصابى حادث القطار المرازيق
كتبت أمل علام - تصوير حسام عاطف
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قال الدكتور خالد مخلوف مدير عام مستشفى الهرم، أنه وصل إلى المستشفى 21 حالة من مصابى حادث قطار المرازيق، منهم حالة مصاب يعانى من ارتجاج بالمخ وغيبوبة ودخل الرعاية المركزة ، وهناك 20 حالة أخرى تم دخولهم إلى المستشفى بالقسم الداخلى.

وأضاف الدكتور خالد مخلوف فى تصريح خاص لــــ" اليوم السابع "،أن المريض الذى دخل الرعاية المركزة حالته حرجة ،وهو فى غيبوبة بعد أن تعرض لارتجاج فى المخ، موضحا أن باقى الحالات، وعددهم 20  حالة تم دخولهم الى الأقسام الداخلية، وجارى فحصهم حتى الآن، وحالتهم مستقرة ،حيث يعانى المصابين من وجود جروح ،وكدمات ،وكسور ،ومنهم من سيخرج خلال 24 ساعة من الآن، ولكنهم مازالوا تحت الفحص جميعا.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

معاش

من الجانى ؟

عدم اتقان ربط القضبان فى الفلنكات . الاهمال ..

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