video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. متظاهرون يقتحمون مطار النجف فى العراق

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:10 م
صور.. متظاهرون يقتحمون مطار النجف فى العراق متظاهرون يقتحمون مطار النجف
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت قناة السومرية (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة، باقتحام متظاهرين مطار النجف البلاد؛ احتجاجًا على تردى الخدمات.

فى الوقت ذاته، أعلن محافظ النجف لؤى الياسرى عن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم.

وقال الياسرى - فى تصريحات للقناة - إن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة، وبعد التفاهم معهم، جلسنا معهم وتسلمنا مطالبهم، مبينا أن تظاهرتهم كانت سلمية.

كانت القوات الأمنية العراقية، قد منعت فى وقت سابق اليوم، العشرات من المتظاهرين فى محافظة ميسان، من اقتحام مبنى مجلس المحافظة.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للوقوف على آخر المستجدات الأمنية والتظاهرات الغاضبة التى تشهدها المحافظة.

اقتحام مطار النجف
اقتحام مطار النجف

 

المتظاهرون فى المطار
المتظاهرون فى المطار

 

دخول المتظاهرن فى مطار النجف
دخول المتظاهرن فى مطار النجف

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء العراقى يلتقى مقتدى الصدر فى النجف

صور.. الشكل السداسى لملالى الحكم بإيران.. خامنئى وشاهرودى ولاريجانى وكلبايكانى وشيرازى وخراسانى.. 6 أسماء تتحكم فى الثروة والسلطة والعقيدة ببلاد فارس.. أبناء تجار ورجال دين تلقوا علمهم بحوزة النجف فى العراق

صور.. عراقيون يزورون المقابر فى ثانى أيام عيد الفطر بمدينة النجف

مطار النجف فى العراق

مظاهرات فى العراق

العراق

اخبار العراق

مطار النجف




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة