صور.. شواطئ الإسكندرية "مصيف على أد الإيد"

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت مدينة الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين خاصة فى شهر يوليو، الذى يعتبر أكثر شهور العام إقبالا على المدينة الساحلية، ولا يقل إقبالا بل يزيد عن شهر أغسطس، حيث يزداد الإقبال على المحافطة بعد الانتهاء من موسم الامتحانات، وكذلك الانتهاء من شهر رمضان.

"اليوم السابع" يرصد الانتعاش فى موسم الصيف بالمحافظة الساحلية الأشهر، لما تتمتع به من سحر خاص، فهى ليس مدينة تعتمد على السياحة الشاطئية بل تتمتع بالسياحة الدينية والثقافية أيضا، وهو سر الإقبال عليها، خاصة من محدودى الدخل الذين يجدون فى الإسكندرية مصيف منخفض التكاليف و"على أد الإيد".

يقول مصطفى أحمد محمد، من محافظة كفر الشيخ، إنه اعتاد قضاء إجازة المصيف فى الإسكندرية كل عام، لما تتمتع به من مقومات سياحية، حيث الشواطئ الساحرة الممتدة من شاطئ أبو قير وحتى شاطئ الأنفوشى، والأسعار معقولة، حيث لا تزيد تذكرة دخول شاطئ جليم السياحى عن 15 جنيها، بالإضافة إلى انخفاض نسبى فى أسعار المشروبات مقارنة بالمدن السياحية الأخرى.

وقالت وفاء أحمد محمد، من محافظة المنوفية، إنها تعشق شاطئ جليم واعتادت التوجه إليه فى كل صيف، بالإضافة إلى قضاء يوم فى أحد شواطئ العجمى التى تتمتع بنقاء المياه ونعومة الرمال، وأكدت أنها تجد الإسكندرية أقل سعرا نسبيا من المحافظات الأخرى، فيمكن استئجار شقة بأسعار تتراوح من 1000 جنيه إلى 3 جنيه فى الأسبوع، كل وفق قدراته المالية، وهو ما يمثل مصيفا اقتصاديا للأسر التى تتمتع بعدد أفراد كبير وتناسب محدودى الدخل.

فيما أكد حسين سيد مسعود، من محافظة البحيرة، أنه اعتاد زيارة الإسكندرية سواء فى الصيف أو الشتاء، نظرا لقربها من محافظة البحيرة، وهى لها سحرها الخاص فى الشتاء، كما أنها مصيف اقتصادى فى فصل الصيف، نظرا لانخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بمحافظات أخرى، مضيفا: لدى 5 أبناء، ونقوم باستئجار شقة فى منطقة خالد بن الوليد بسعر يتراوح من 200 إلى 300 جنية فى اليوم، مناصفة مع شقيقى وأسرته المكونة من 4 أفراد، ولذلك نجد أن الإسكندرية المصيف الأكثر تناسبا مع ظروفنا المالية، بالإضافة إلى التمتع بالتنزه على الكورنيش مساء، والذى له سحر خاص، وكذلك التجول للتسوق فى منطقة وسط البلد "محطة الرمل".

من جانبه قال اللواء أحمد حجازى، رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة استعدت بنحو 51 شاطئا هذا العام منها 7 شواطئ مجانية مراعاة لمحدودى الدخل، وأن الإدارة حرصت على ثبات أسعار الشواطئ منذ 3 سنوات على التوالى، حيث لم تشهد الشواطئ زيادة فى الأسعار خاصة الشواطئ السياحية، والتى ما زالت بـ15 جنيها فقط للفرد.

وأشار اللواء أحمد حجازى إلى أن الإدارة حددت 7 شواطئ مجانية للمواطنين وزوار المدينة تديرها المحافظة، هى "جليم، وشهر العسل، والهانوفيل، والمكس، المندرة، السرايا، ميامي"، ويسمح فيها للرواد باصطحاب الشماسى والكراسى الخاصة بهم دون دفع رسوم، وفى حالة رغبة الرواد طلب خدمة تدفع "3 جنيهات للشمسية، وجنيه للكرسى، وجنيه للترابيزة"، فضلا عن استخدام جميع الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانا.

فى حين أن هناك 22 شاطئا يطلق عليها "الخدمة لمن يطلبها"، وهى "سيدى بشر الخدمة، العصافرة غرب، أبوهيف 1، أبوهيف 2، الأنفوشى الشرقى، الأنفوشى الغربى، رأس التين خدمة، الدخيلة شرقى، الدخيلة غربى، تقسيم الملاح، هدير، سيدى كرير 1، سيدى كرير 2، أبو يوسف 2، مارينا أبو يوسف، السلام، زهراء الهانوفيل، أبو يوسف 1، فاميلى بيتش، شط إسكندرية، الصفا، هانوفيل خدمة، ويبلغ سعر تذكرة دخول الفرد للشواطئ المميزة 10 جنيهات شاملة أسعار الترابيزة والشمسية والكرسى، وغير مسموح فيها باصطحاب الكراسى والشماسى.

وتم تخصيص 3 شواطئ سياحية هى "المندرة 1" و"سيدى بشر 2 - البوريفاج سابقا"، و"ستانلى" وتبلغ سعر تذكرة بها 15 جنيها شاملة الكرسى والترابيزة والشمسية وجميع الخدمات.











































