video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 08:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور..ترامب ينشر رسالة بعثها له كيم ويبدى تفاؤله حيال التقارب مع بيونج يانج

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:19 ص
صور..ترامب ينشر رسالة بعثها له كيم ويبدى تفاؤله حيال التقارب مع بيونج يانج رسالة بعثها له زعيم كوريا الشمالية إلى ترامب
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجددا تفاؤله حيال التقارب مع كوريا الشمالية، متخذا الخميس خطوة دبلوماسية غير مسبوقة بنشره رسالة "لطيفة جدا" بعثها إليه الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وفى هذه الرسالة المؤرخة فى السادس من يوليو، استخدم الزعيم الكورى الشمالى تعابير مثل عملية "مهمة" و"مثمرة" و"ثقة لا تتزعزع" و"تقدّم تاريخي".

ونشر ترامب الرسالة الخميس عبر تويتر معلّقا عليها بالقول "نسجّل تقدما كبيرا"، وواصفا الرسالة بأنها "لطيفة جدا".

وفى هذه الرسالة طلب الزعيم الكورى الشمالى من ترامب "خطوات ملموسة" لتعزيز الثقة المتبادلة، إذ ان ذلك سيسمح برأيه بإجراء لقاء جديد، بعد القمة التاريخية فى 12 يونيو فى سنغافورة بينه وبين الرئيس الأمريكى.

وكتب كيم لترامب "لدى كل الثقة بأن إرادة قوية وجهودا صادقة إضافة الى المقاربة الموحدة التى انتهجناها، أنتم وأنا، بهدف فتح آفاق جديدة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، ستكون مثمرة".

وأضاف ان "اللقاء الاول معكم سيدى الرئيس والبيان المشترك الذى وقعناه فى سنغافورة قبل 24 يوما شكّلا فى الواقع بداية عملية مهمة".

وتابع كيم "آمل سيدى الرئيسى بأن يتم تعزيز الثقة الراسخة بكم فى العملية المقبلة عبر إجراءات ملموسة. انا واثق بأن التقدم التاريخى فى تعزيز العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة سيتيح (عقد) لقاء جديد".

الرسالة التى ارسلها كيم لترامب
الرسالة التى ارسلها كيم لترامب

 

جانب من الرسالة
جانب من الرسالة

 

رسالة بعثها له زعيم كوريا الشمالية إلى ترامب
رسالة بعثها له زعيم كوريا الشمالية إلى ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زعيم كوريا الشمالية يطلب من ترامب تعزيز الثقة عبر خطوات ملموسة

ترامب

كيم

التقارب مع بيونج يانج

أمريكا

كوريا الشمالية

العلاقات الامريكية الكورية




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة