صور..ترامب ينشر رسالة بعثها له كيم ويبدى تفاؤله حيال التقارب مع بيونج يانج

واشنطن (أ ف ب)

أبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجددا تفاؤله حيال التقارب مع كوريا الشمالية، متخذا الخميس خطوة دبلوماسية غير مسبوقة بنشره رسالة "لطيفة جدا" بعثها إليه الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وفى هذه الرسالة المؤرخة فى السادس من يوليو، استخدم الزعيم الكورى الشمالى تعابير مثل عملية "مهمة" و"مثمرة" و"ثقة لا تتزعزع" و"تقدّم تاريخي".

ونشر ترامب الرسالة الخميس عبر تويتر معلّقا عليها بالقول "نسجّل تقدما كبيرا"، وواصفا الرسالة بأنها "لطيفة جدا".

وفى هذه الرسالة طلب الزعيم الكورى الشمالى من ترامب "خطوات ملموسة" لتعزيز الثقة المتبادلة، إذ ان ذلك سيسمح برأيه بإجراء لقاء جديد، بعد القمة التاريخية فى 12 يونيو فى سنغافورة بينه وبين الرئيس الأمريكى.

وكتب كيم لترامب "لدى كل الثقة بأن إرادة قوية وجهودا صادقة إضافة الى المقاربة الموحدة التى انتهجناها، أنتم وأنا، بهدف فتح آفاق جديدة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، ستكون مثمرة".

وأضاف ان "اللقاء الاول معكم سيدى الرئيس والبيان المشترك الذى وقعناه فى سنغافورة قبل 24 يوما شكّلا فى الواقع بداية عملية مهمة".

وتابع كيم "آمل سيدى الرئيسى بأن يتم تعزيز الثقة الراسخة بكم فى العملية المقبلة عبر إجراءات ملموسة. انا واثق بأن التقدم التاريخى فى تعزيز العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة سيتيح (عقد) لقاء جديد".



الرسالة التى ارسلها كيم لترامب



جانب من الرسالة