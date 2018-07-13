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صور.. انطلاق فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد والعريش بشمال سيناء

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:52 م
صور.. انطلاق فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد والعريش بشمال سيناء فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد
شمال سيناء ـ محمد حسين
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انطلقت قيل قليل فعاليات ترفيهية ورياضية نظمتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على شاطئ العريش.
 
وقال ناصر العزازى منسق تنظيم الفعالية، إنها انطلقلت على شاطئ العريش فى المناطق الأشد ازدحاما على امتداد الشاطئ، بمشاركة وحضور قيادات الشباب والرياضة ورموز شبابية تتضمن ألعاب وفقرات فنية وعروض رياضية منوعة.
 
وقال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن مجلس المدينة بالتعاون مع الشباب والرياضة أطلق ظهر اليوم فعالية يوم ترفيهى على شاطئ الرواق قبالة المدينة .
 
وأضاف أنه خدمة للأهالى تم توفير وسائل نقل من وسط مدينة بئر العبد لنقل الأهالى وتوصيلهم للشاطئ.
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد (1)
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد 
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد (2)
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد 
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد (3)
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد (4)
فعاليات ترفيهية على شاطئ بئر العبد
 

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مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء

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