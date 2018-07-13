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صور.. العاشر تستعد لاستقبال وزير الشباب والرياضة اليوم

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:00 ص
صور.. العاشر تستعد لاستقبال وزير الشباب والرياضة اليوم استعدادات العاشر من رمضان لاستقبال وزير الرياضة
كتبت – منال العيسوى
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استعدت مدينة العاشر من رمضان لاستقبال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة، لإطلاق مارثون "يلا نجرى" بمشاركة 2000 من شباب المدينة، و15 مركز شباب بالعاشر يضم فتيات وشباب من أعمار مختلفة تبدأ من 8 سنوات فيما فوق.
 

وسيكون فى استقبال الوزير رموز محافظة الشرقية والعاشر من رمضان وعلى رأسهم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية والشعبية بجهاز مدينة العاشر وجمعية المستثمرين ومجلس الأمناء ، حيث سنتطلق صافرة الماراثون من أمام نادى الصفوة الرياضى بقيادة الوزير الذى سيشارك الشباب فى المارثون لمسافة تتجاوز ال300 متر حيث سيتم إطلاق صافرة المارثون من أمام النادى ثم مركز التدريب المدنى التابع لوزارة الشباب والرياضة والعودة مرة أخرى للنادى لتفقده ، وانعقاد الخيمة الشبابية فيه التى سيلتقى بها الوزير مع شباب العاشر.

 

 وسيعقد الوزير على هامش الزيارة لقاء مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا  أمين عام الجمعية، ومجلس الأمناء وجهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس عبد المنصف الرفاعى، بمقر قاعة ربيع العمر بنادى الصفوة، لبحث المشاكل التى تواجه المدينة ، فى قطاع الرياضة.

 

فى سياق متصل  استعدت مدينة العاشر من رمضان لاستقبال وزير الشباب والرياضة  بالاتشاح بعلم مصر بدءا من نقطة الدخول للمدينة وصولا لنادى الصفوة ومركز التدريب والتعليم المدنى، من تقليم الأشجار وعمل نقاط استراحة للمتسابقين على مسافات متساوية لمد المتسابقين بالمياه والمشروبات، إضافة إلى تجهيز خيمة اللقاء على مساحة تجاوزت الألفين متر داخل نادى الصفوة.  

 

وبدى نادى الصفوة فى أبهى صورة مع الاستعانة بمجموعة شباب من برلمان العاشر وجهاز المدينة، وتم إعداد الخيمة التى سيلتقى فيها الوزير بالشباب.

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