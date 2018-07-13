صور.. "الصحة": 55 مصابًا بحادث قطار المرازيق

كتب وليد عبد السلام - تصوير حسام عاطف

أعلنت وزارة الصحة، أن عدد المصابين فى حادث قطار المرازيق وصل إلى 55 مصابًا.

وأضافت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه يوجد 25 سيارة إسعاف موجودة بموقع الحادث.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت عن سقوط 3 عربات من قطار 986 مكيف "القاهرة - قنا" بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.

ودفعت وزارة الصحة بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإسعاف المصابين فى الحادث، وأكدت أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمصابين.