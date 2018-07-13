صور.. الصحة: 34 مصابًا فى حادث قطار المرازيق.. والوزيرة تتوجه لمستشفى الهرم

كتب وليد عبد السلام - تصوير حسام عاطف

أعلن الدكتور أحمد محى مساعد الوزير للطب العلاجى وقوع 34 اصابة حتى الآن جراء حادث قطار المرازيق.

وأضاف "محيى" أنه يوجد 25 سيارة إسعاف موجودة فى موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى الهرم و9 للحوامدية، و8 للبدرشين.

وقال "محى" إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وجهت بنقل مصابى قطار البدرشين إلى مستشفيات الهرم والشيخ زايد التخصصى والهلال، مضيفاً أنها تتوجه الآن إلى مستشفى الهرم وذلك للإطمئنان على حالة المصابين.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.