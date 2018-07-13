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الجمعة، 13 يوليه 2018 07:45 م
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صور.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير باكستان لـ 85 قتيلا

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:07 م
صور.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير باكستان لـ 85 قتيلا ضحايا تفجير باكستان
وكالات
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قالت وزارة الصحة الباكستانية، إن حصيلة ضحايا التفجيرات التى استهدفت تجمعا انتخابيا جنوب غرب البلاد، ارتفع لـ85 قتيلا اليوم الجمعة.

وهذا ثانى اعتداء يستهدف الجمعة، تجمعا انتخابيا فى باكستان، حيث ستجرى انتخابات نيابية فى 25 يوليو وسط أجواء متوترة.

وقد وقع الاعتداء فى منطقة "ماستونج" التى تبعد حوالى 40 كيلومترا عن مدينة كويتا، عاصمة بالوشستان.

وفى وقت سابق من هذا اليوم، انفجرت قنبلة مخبأة على دراجة نارية قرب بانو (شمال غرب) لدى مرور موكب مرشح آخر الى الانتخابات، فقتلت أربعة اشخاص وأصابت حوالى عشرين آخرين، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقال مسئول فى الشرطة لرويترز إن الانتحارى هاجم موكبا انتخابيا لدعم سراج رايسانى المرشح لمجلس إقليم بلوخستان مما أسفر عن مقتل عشرة وإصابة 35 من بينهم المرشح نفسه.

وقالت رويترز، إن بين القتلى سراج رئیسانی المرشح لعضوية مجلس إقليم بلوخستان الذى كان شقيقه نواب أسلم رئیسانی رئيسا لحكومة الإقليم منذ عام 2008 حتى عام 2013.

نقل المصابين
نقل المصابين

 

الجثث فى المستشفى
الجثث فى المستشفى

 

رجل بجوار جثة
رجل بجوار جثة

 

مصاب فى المستشفى
مصاب فى المستشفى

 


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