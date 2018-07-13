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سلطات مطار القاهرة تعزل 4 ركاب بسبب حمى الضنك وشهادات التطعيم

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:29 ص
سلطات مطار القاهرة تعزل 4 ركاب بسبب حمى الضنك وشهادات التطعيم مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان
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عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 4 ركاب مصريين للاشتباه فى إصابة الأول بحمى الضنك، وعدم حمل الآخرين لشهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الركاب الذين تم عزلهم بحميات العباسية فور وصولهم من دولتى السعودية والسودان.
 
من جانبها قالت مصادر بالحجر الصحى فى المطار أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة تم الاشتباه فى إصابة راكب مصرى بعدوى حمى الضنك لظهور أعراض المرض عليه، وقام طبيب الحجر الصحى بفحص الراكب بصالة الوصول بالمطار.
 
وأضافت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، تم عزل أم ونجليها مصريين لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وقام طبيب الحجر الصحى بمناظرة الأسرة فور وصولها إلى البلاد.
 
فيما قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى عزل الركاب بمستشفى حميات العباسية وعمل التحاليل الطبية اللازمة، للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم بسيارتى إسعاف بمعرفة محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لمستشفى حميات العباسية.

 


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