رويترز: ماكدونالدز يوقف بيع السلطة فى 3000 فرع بأمريكا بسبب عدوى شديدة

رويترز

قالت السلطات الصحية فى ولايتى أيوا وإيلينوى الأمريكيتين إنها تحقق فى انتشار عدوى السيكلوسبورا بسبب تناول السلطة التى تقدمها مطاعم ماكدونالدز.

وانخفض سهم ماكدونالدز 1.4 فى المئة بعد ساعات من الإعلان.

وقالت إدارة الصحة العامة فى إيلينوى أمس إنها رصدت نحو 90 حالة بينما قالت إدارة الصحة العامة فى أيوا إنه تم تسجيل 15 حالة.

وقال نحو ربع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسيكلوسبورا إنهم تناولوا سلطة من ماكدونالدز فى الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم.

وقالت شركة ماكدونالدز، وهى أكبر سلسلة مطاعم فى العالم، فى بيان إنها على اتصال بسلطات الصحة العامة فى الولايتين.

وأكدت أنها أوقفت طوعا بيع السلطات فى نحو 3000 فرع فى الولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.

وقالت الشركة "نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدما فى التحقيق".

ويصيب طفيل السيكلوسبورا الأمعاء الدقيقة ويسبب إسهالا شديدا وينتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.