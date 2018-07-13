video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: ماكدونالدز يوقف بيع السلطة فى 3000 فرع بأمريكا بسبب عدوى شديدة

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:22 ص
رويترز: ماكدونالدز يوقف بيع السلطة فى 3000 فرع بأمريكا بسبب عدوى شديدة ماكدونالدز
رويترز
إضافة تعليق

 قالت السلطات الصحية فى ولايتى أيوا وإيلينوى الأمريكيتين إنها تحقق فى انتشار عدوى السيكلوسبورا بسبب تناول السلطة التى تقدمها مطاعم ماكدونالدز.

وانخفض سهم ماكدونالدز 1.4 فى المئة بعد ساعات من الإعلان.

وقالت إدارة الصحة العامة فى إيلينوى أمس إنها رصدت نحو 90 حالة بينما قالت إدارة الصحة العامة فى أيوا إنه تم تسجيل 15 حالة.

وقال نحو ربع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسيكلوسبورا إنهم تناولوا سلطة من ماكدونالدز فى الأيام السابقة لظهور أعراض المرض عليهم.

وقالت شركة ماكدونالدز، وهى أكبر سلسلة مطاعم فى العالم، فى بيان إنها على اتصال بسلطات الصحة العامة فى الولايتين.

وأكدت أنها أوقفت طوعا بيع السلطات فى نحو 3000 فرع فى الولايات المتحدة لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.

وقالت الشركة "نراقب عن كثب الوضع ونتعاون مع الولايتين وسلطات الصحة العامة الاتحادية مع مضيهم قدما فى التحقيق".

ويصيب طفيل السيكلوسبورا الأمعاء الدقيقة ويسبب إسهالا شديدا وينتقل عن طريق الطعام أو الشراب الملوث بالفضلات وليس بشكل مباشر من شخص إلى آخر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الباب المفتوح".. ماكدونالدز مصر تنظم جولة للأمهات للاطلاع على المعايير العالمية فى تحضير الوجبات

واشنطن بوست: كوريا الشمالية قد تشهد قريبا افتتاح مطاعم ماكدونالدز

ماكدونالدز مصر تحتفل بيوم اليتيم فى فروعها بالمحافظات لبث روح السعادة للأطفال

مالك نادى إنجليزى مهدد بالعقوبات بسبب وجبات ماكدونالدز

ماكدونالدز تستبعد التشيز برجر من وجبات الأطفال.. تعرف على الأسباب

صور.. عمال "ماكدونالدز" فى لوس أنجلوس يضربون عن العمل لتحسين أوضاع عملهم

اكتشاف مادة توضع على بطاطس ماكدونالدز تساعد فى علاج الصلع وتعيد نمو الشعر

ماكدونالدز

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة