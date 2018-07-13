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روسيا ترسل 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى درعا السورية

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:29 ص
روسيا ترسل 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى درعا السورية مساعدات إنسانية
أ ش أ
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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى ألكسى تسيجانكوف، أن الجيش الروسى أرسل 10 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى محافظة درعا السورية بعد تحريرها من المسلحين.

وقال تسيجانكوف، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، إن ما يقرب من 20 ألف من سكان المدينة عادوا إلى منازلهم خلال الأسبوع الماضى، مما يشير إلى عودة الحياة إلى طبيعتها فى المدينة السورية، موضحا أنه يوجد حاليا أكثر من 40 ألفا من السكان فى المدينة..وتضمنت المساعدات، عبوات أرز ودقيقا ومواد نظافة ومياه شرب.

 

 


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