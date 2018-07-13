روسيا: الاتهامات الأمريكية بالتدخل فى الانتخابات لا أساس لها

موسكو (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا دليل على أن 12 شخصا أعلنت الولايات المتحددة أسماءهم اليوم الجمعة، ووجهت إليهم اتهامات يرتبطون بالمخابرات العسكرية أو أنهم اخترقوا شبكات الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطى الأمريكى.

وحددت لائحة اتهام أمريكية أسماء 12 من الضباط الروس واتهمتهم بالتسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بالمرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 هيلارى كلينتون وحزبها.

وقالت الخارجية الروسية إن الاتهامات تستهدف إفساد الأجواء قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى هلسنكى يوم الاثنين.