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رئيس وزراء إيطاليا: الاستقرار فى ليبيا لا يخدم فقط مصلحة روما أو باريس

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:51 ص
رئيس وزراء إيطاليا: الاستقرار فى ليبيا لا يخدم فقط مصلحة روما أو باريس كونتى
كتبت فاطمة شوقى
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رأى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبى كونتى إن "عملية الاستقرار فى ليبيا هى مسالة لا يمكن أن تهم إيطاليا ولا فرنسا حصرا"، مشيرا إلى أن هناك الكثير الذى يتعين القيام به، مع احترام حقوق بلد لا ينبغى أن يستمر فى معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى".

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد أضاف كونتى، خلال مؤتمر صحفى بعد ختام قمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى بروكسل ، "ليبيا هى دولة يجب مرافقتها على المسار الذى يقود إلى الديمقراطية"، مضيفا "لكن حذار إذا أسرعنا فى الخطى أكثر من اللازم فسنخاطر بتنافر الغايات، وهذا هو خطر الفوضى الشاملة".

وقال كونتى "كما تعلمنا من تجربة التاريخ، يتعين توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة كى تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطى".

 


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