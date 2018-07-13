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رئيس مجلس الأمة الكويتى: لا يوجد حظر على زيارة الكويتيين إلى لبنان

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:36 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى: لا يوجد حظر على زيارة الكويتيين إلى لبنان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى
أ ش أ
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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، عدم وجود حظر على زيارة الكويتيين إلى لبنان، مشيرا إلى استمرار الدعم الكويتى للبنان فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين، جاء ذلك فى تصريحات صحفية.

أدلى بها "الغانم" فى أعقاب لقائه بالرئيس اللبنانى ميشال عون فى قصر بعبدا الرئاسى ظهر اليوم الجمعة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.


وقال الرئيس اللبنانى إن العلاقات اللبنانية – الكويتية راسخة وتترجم ما يربط بين لبنان والكويت من أواصر الأخوة والتعاون، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط المودة والمحبة.


وأشاد عون بحرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر على دعم لبنان فى المحافل الإقليمية والدولية، والعمل للمحافظة على استقراره وأمنه واقتصاده.. مشيرا إلى الدور الفاعل للكويت فى المؤتمرات الدولية الثلاثة فى روما وباريس وبروكسيل لدعم لبنان، ومشاركة الكويت فيها.


وأكد الرئيس اللبنانى أن موقف لبنان من أزمة النازحين السوريين داخل أراضيه، يتمثل فى عودتهم تدريجيا وبشكل آمن إلى الأراضى السورية بعد توفير الضمانات اللازمة التى تحقق هذه العودة بصورة كريمة.. مشيرا إلى أن الأعباء التى ترتبت على أزمة النزوح السورى الكبير شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.


وقال إن دعوات لبنان المتكررة للمجتمع الدولى للمساعدة فى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم "لا تلقى التجاوب المطلوب".


من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم عمق العلاقات بين الكويت ولبنان، معربا عن تمنياته أن يظل لبنان مستقرا وفى أمان دائم، وقال: "لبنان لن يترك وحيدا يواجه مصاعبه الاقتصادية والسياسية وغيرها، ولن ننسى مواقفه التاريخية معنا".


وأشار إلى إن هناك رحلات يومية بين الكويت ولبنان تقدر بنحو 15 رحلة "وأريد أن أصحح معلومة، وهى أنه ليس هناك من حظر على زيارة الكويتيين إلى لبنان، وهو مرفوع منذ مدة طويلة، والكويتيون يأتون إلى لبنان".


وأضاف: "فى السابق لم يكن هناك من حظر، بل كانت هناك تحذيرات أمنية، ومن واجب الحكومات أن تتخذها فى حال حدوث أى أمر، وهى لم ولن تؤثر على حركة السياحة الكويتية إلى لبنان".


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