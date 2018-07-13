رئيس قطاع المعاهد: إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل

كتب لؤى على

قال صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الترتيبات النهائية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية تتم على قدم وساق، حيث تجرى الآن المراجعات النهائية لرصد النتائج وحصر الأوائل.

وزف رئيس القطاع، بشرى للطلاب وأولياء الأمور بارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل حتى هذه اللحظة، مؤكدا أنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة وأسماء أوائل الشهادة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى، وشهادة الشعبة الإسلامية، وشهادة البعوث الإسلامية، وكذلك الشهادة الثانوية الأزهرية بغزة، فى مؤتمر صحفى سيعقد بمشيخة الأزهر أوائل الاسبوع المقبل.

برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، مناشدا وسائل الإعلام بعدم استباق الأحداث وعدم نشر معلومات غير موثقة تتسب فى تشتيت الطلاب وأولياء الأمور وكذا العاملين بالكونترول لأن كل ما يتعلق بالنتيجة سيتم إعلانه من خلال مشيخة الأزهر.