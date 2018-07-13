رئيس جامعة سوهاج يناقش ميكنة دفع رسوم الطلاب إلكترونياً مع بنك مصر

سوهاج محمود مقبول

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مع مروان عاصم شحاتة وسيد على المنادى مسئولى الإدارة المركزية ببنك مصر بمنطقة فروع المحافظة، وذلك لمناقشة آليات تقديم خدمة سداد المصروفات الدراسية لطلبة الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص الجامعة على تيسير عملية دفع الرسوم الدراسية لطلابها، هذا بالإضافة إلى تجنب تزاحم الطلاب على خزائن الكليات بالجامعة ، وذلك عن طريق ميكنة الدفع إلكترونيا .

وناقش رئيس الجامعة مع مسئولي الإدارة المركزية ببنك مصر العرض الفنى المقدم لتحصيل المدفوعات الجامعية، والذى يتضمن الطرق المتاحه للطالب لسداد المصروفات سواء عن طريق نقاط البيع pos التى سيتم وضعها داخل الكليات مع تدريب العاملين على كيفية استخدامها وإمداد البنك بمستلزمات تشغيلها وإجراء الصيانة الدورية لها ، أو من خلال موقع الجامعة الإليكترونى على شبكة الإنترنت عن طريق ربط موقع الجامعة مع بنك مصر، لاتاحة سداد المصروفات للطلاب علي الانترنت بسهولة من خلال كافة البطاقات.او عن طريق أتاحه قيام الطلاب واولياء امورهم السداد فى اقرب فرع من فروع بنك مصر والتى يبلغ عددها ٣٢٠ فرعا عى مستوى الجمهورية.