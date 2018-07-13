رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمى الثالث لرابطة الدلتا للأمراض الصدرية

المنوفية - محمود شاكر

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لرابطة الدلتا للأمراض الصدرية، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور رمضان بكر رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب المنوفية.

وتضم الرابطة أقسام الأمراض الصدرية والدرن بجامعات المنوفية والزقازيق والمنصورة وطنطا وبنها وينظم المؤتمر هذا العام قسم الأمراض الصدرية بجامعة الزقازيق.

وخلال كلمته أشار الخولى إلى أن جامعة المنوفية كانت أول جامعة تنظم هذا المؤتمر فى نسخته الأولى عام 2016، مؤكدًا على حرصه الشديد على دعم كافة الأنشطة العلمية لجمعيات وأقسام الأمراض الصدرية تقديرا لجهد العاملين بحقل الأمراض الصدرية في القضاء علي الأمراض الصدرية المزمنة.

ووجه بضرورة أن تنعكس توصيات ومناقشات المؤتمرات العلمية علي جودة الخدمة الطبية للمترددين على المستشفيات الجامعية وأن يكون هناك إجراءات و بروتوكولات علاج موحدة يتم تطبيقها في جميع المستشفيات.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذى تقوم به رابطة الدلتا للأمراض الصدرية في إطار التكامل والتعاون متمنيا أن تحذوا باقي التخصصات هذا الحذو لما يعكسه من عمل جماعى وأن يتم تعظيم الاستفادة من الكوادر والقامات العلمية فى مجال التخصص الذين يستطيعون بتعاونهم تقديم ضعف الخدمة المقدمة حاليا.

وأوصى بنقل خبراتهم الي شباب الأطباء و يتم رعايتهم رعاية كاملة لإعداد أجيال علي قدر عالي من الحرفية، ثم قام بإهداء درع جامعة المنوفية إلى الدكتور عبد الباسط الأعرج رئيس رابطة الدلتا للأمراض الصدرية تقديرا من جامعة المنوفية لدور الرابطة.

حضر المؤتمر رؤساء جامعات وعمداء كليات طب الزقازيق وطنطا وبنها والمنصورة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأطباء وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات.