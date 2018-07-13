video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات فى حادث قطار البدرشين

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:37 م
رئيس الوزراء: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات فى حادث قطار البدرشين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات حادث خروج عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، وذلك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

 

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات للوقوف على وقائع هذا الحادث، حيث وجه وزيرة الصحة بسرعة نقل المصابين جراء الحادث إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى ليتولى فريق الاغاثة بالوزارة تقديم المساعدات اللازمة، كما وجه وزير النقل بسرعة رفع العربات لإزالة آثار الحادث وعدم التأثير على حركة سير القطارات إلى الوجه القبلى.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن التحقيقات التى ستجرى ستكشف ملابسات وقوع هذا الحادث، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بكل حسم للتعامل مع مسبباته، لافتا إلى أن الخطة التى تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية تهدف فى الاساس إلى توفير اكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان فى القطارات والمزلقانات، للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طبيب بمستشفى الهرم: 25 حالة مستقرة باستثناء واحدة فى حادث قطار المرازيق

صور.. مدير مستشفى الهرم: إصابات حادث قطار المرازيق كسور وكدمات وحالة وحيدة فى غيبوبة

صور.. رئيس المراكز الطبية: وصول 21 مصابا بحادث قطار المرازيق إلى مستشفى الهرم

قطار المرازيق

البدرشين

حادث قطار البدرشين

مصطفي مدبولي

السكة الحديد

حادث قطار المرازيق

وزارة النقل

وزير النقل

حوادث القطارات

حوادث السكة الحديد

البدرشين

قطار البدرشين




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة