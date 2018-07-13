رئيس الوزراء: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات فى حادث قطار البدرشين

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات حادث خروج عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، وذلك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات للوقوف على وقائع هذا الحادث، حيث وجه وزيرة الصحة بسرعة نقل المصابين جراء الحادث إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى ليتولى فريق الاغاثة بالوزارة تقديم المساعدات اللازمة، كما وجه وزير النقل بسرعة رفع العربات لإزالة آثار الحادث وعدم التأثير على حركة سير القطارات إلى الوجه القبلى.

وشدد رئيس الوزراء على أن التحقيقات التى ستجرى ستكشف ملابسات وقوع هذا الحادث، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بكل حسم للتعامل مع مسبباته، لافتا إلى أن الخطة التى تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية تهدف فى الاساس إلى توفير اكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان فى القطارات والمزلقانات، للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم.