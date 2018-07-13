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دار الافتاء تعلن غدا السبت أول أيام شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:26 م
دار الافتاء تعلن غدا السبت أول أيام شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا دار الإفتاء
كتب لؤى على
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استطلعت دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، هلال شهر ذى القعدة لعام 1439 هجرية، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، والتى تستخدم أحدث الأجهزة فى إثبات رؤية الهلال.
 
وأكدت دار الإفتاء، أن دخول شهر ذى القعدة يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، مؤكدة أنه ثبت رؤية هلال الشهر، وبذلك سيكون غدًا السبت أول أيام ذى القعدة.
 
وأوضحت دار الإفتاء، أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكى؛ إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكى يَنْفى ولا يُثْبِت، فيؤخذ به فى نفى إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه فى الإثبات، حيث يؤخذ فى إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكى.
 
 

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ذى القعدة

دار الافتاء

هلال ذى القعدة




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