خبيرة برامج رعاية صحية: التأمين الصحى الجديد يهتم بخدمات الطفولة والأمومة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، خبيرة برامج الرعاية الصحية أن التأمين الصحى الجديد مهتم بخدمات الأمومة والطفولة والصحة العامة والأمراض المزمنة للغاية مؤكدة أنه جار تشكيل لجان للاهتمام بالبنية الصحية الأساسية للمريض بشكل عام، مضيفة: "لابد من التعاون لتكوين خريطة صحية ومرضية محددة يسهل على الدولة تفهمها لتوفير احتياجاتها من الأدوية والتخصصات الطبية وتحديد أولوياتها فى العلاج".

وقالت وجيدة أنور خبيرة برامج الرعاية الصحية لليوم السابع إن قواعد بيانات المرضى سيتم استغلالها والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة مؤكدة أن البيانات الموجودة حاليا يتم مراجعتها والتعامل معها لتكون أكثر دقة من خلال التأكد من الرقم القومى، وأنه سيتم إنشاء مركز اتصالات كبير للتعامل مع المرضى والعملاء لتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأشارت إلى أن النظام سيمكن المريض من التسجيل الإلكترونى للكشف، وأن كروت التامين سيتم التعامل بها للكشف والعلاج من أى محافظة مطبق فيها التأمين الصحى الجديد.