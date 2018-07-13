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حركة فتح: التواجد فى الخان الأحمر واجب دينى ووطني

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:14 م
حركة فتح: التواجد فى الخان الأحمر واجب دينى ووطني حركة فتح: التواجد فى الخان الأحمر واجب دينى ووطني
(أ ش أ)
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دعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطينى للتواجد بشكل دائم فى الخان الأحمر للتصدى لأية محاولة إسرائيلية لاقتحام القرية وهدمها وإخلاء سكانها.

وقال المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى إن التواجد فى الخان الأحمر يعتبر واجبا دينيا ووطنيا ودفاعا عن القدس والأقصى، ووقوفا أمام صفقة "القرن" المزعومة التى تهدف إلى إخراج القدس ومحيطها من أى حل ممكن، وتصفية مباشرة للقضية الفلسطينية.

وطالب القواسمى الاحزاب والمؤسسات الرسمية والشعبية والجمعيات والعائلات والمخيمات الصيفية والنوادى الى ترتيب وتنظيم زيارات يومية مستمرة لقرية الخان الاحمر المستهدفة.

 


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