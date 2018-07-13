حبس عاطل لمحاولته التعدى على أرض تابعة لأملاك الدولة فى إمبابة

كتب سليم على

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، استعان بضابطى شرطة، فى محاولة منه للاستيلاء على قطعة أرض تابعة لإحدى شركات الكهرباء بوزارة الكهرباء بدائرة مركز إمبابة.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل الشرطيين بضمان وظيفتهما، وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم خاصة أنه ارتكب وقائع مماثلة فى وقت سابق.

تحقيقات النيابة كشفت تلقى مركز منشأة القناطر، بلاغا من مسئولى شركة كهرباء بدائرة القسم، يفيد قيام شخص باقتحام قطعة أرض مساحتها فدان ونصف تابعة للشركة، وبصحبته عددا من الأفراد من بينهم ضابطى شرطة، وقيامهم ببناء سور حول الأرض، ولاحظهم المدير المسئول عن الشركة، وتوجه نحوهم لمنعهم وبسؤالهم أكد المشكو فى حقه أنه يدعى "منصور . م"، أبلغه أنه قام بشراء قطعة الأرض من مجموعة من العرب، لافتا إلى أن الأفراد المتواجدين معه، قوة أمنية من أجل تأمين حصوله على الأرض وبناء سور حولها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مسئول الشركة أبلغ المشكو فى حقه أن الأرض تابعة لشركة الكهرباء "ملك الدولة"، وبناء عليه قاموا بابلاغ قسم الشرطة، وحضرت قوة أمنية واصطحبت طرفى النزاع للقسم، وتم تحرير محضر وأحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

بسؤال المشكو فى حقه خلال التحقيقات، أكد أنه قام بشراء الأرض منذ فترة ومعه عقود وإيصالات أمانة تثبت صحة كلامه، وقام بتقديم خريطة لقطعة الأرض توضح وقوعها فى الجهة الأخرى من الشركة.

وقررت النيابة فحص المستندات المقدمه من المشكو فى حقه، وتبين أنه لا يعمل بأى جهة حكومية، كما سبق حبسه على ذمة قضايا أخرى مماثلة لذلك، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرارها المتقدم.