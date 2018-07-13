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حالة الطقس اليوم الجمعة 13/7/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 13/7/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية الى أدنى بقليل، وتسود أجواء صيفية مُعتدلة فوق المرتفعات الجبلية مع ظهور بعض السحب المنخفضة، فيما تستمر حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا فوق الجبال.

 

الطقس فى فلسطين 

تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


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