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تيريزا ماى: ناقشت مع ترامب ما يمكنه فعله بخصوص إيران

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:03 م
تيريزا ماى: ناقشت مع ترامب ما يمكنه فعله بخصوص إيران رئيسة وزراء بريطانيا والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الجمعة، إنها ناقشت مع ترامب ما يمكنه فعله بخصوص إيران. 
 
وأوضحت ماى أنها مع استعداد ترامب للقاء قمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى الاثنين، واتفقنا على أنه من المهم محاورة روسيا من موقع القوة والوحدة.
 
وأضافت فى مؤتمر صحفى مشترك "اتفقنا اليوم على أنه فى الوقت الذى تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى سنواصل السعى إلى اتفاق طموح للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، وذلك بعد توجية ترامب انتقادات إلى استراتيجيتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قائلا إنها قد "تنسف" فرصة التوصل إلى اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة.
 

 


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