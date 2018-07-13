تنفيذ 1720 حكما وضبط 217 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، والتى استمرت لمدة يومين، وتمكنت من تنفيذ 1720 حكمًا متنوعًا، منها 1332 حكمًا جزئيا و46 حكم مستأنف و295 حكم غرامات، و6 هاربين من أحكام جنائية، و41 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 24000 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 217 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.