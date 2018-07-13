تمديد فترة إيداع ملفات الترشح فى الانتخابات الموريتانية حتى الثلاثاء

(أ ش أ)

أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات فى بيان بثه التلفزيون الموريتاني، عن تمديد فترة إيداع تصاريح الترشح بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين والجهويين إلى الثلاثاء المقبل.

وأكد البيان أن اللجنة قررت السماح بالتسجيل عن بعد على اللائحة الانتخابية فى عواصم المحافظات فى المراكز المخصصة لذلك.

وقالت اللجنة إنه نظرا للتأخر الحاصل فى إيداع تصاريح الترشحات لانتخابات المستشارين البلديين والجهويين، وبناء على طلب من الأحزاب السياسية، فإنها قررت تمديد فترة إيداع تصاريح الترشح.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وإقليمية يوم الأول من سبتمبر القادم تشهد مشاركة المعارضة التى قاطعت الاستحقاقات الانتخابية طيلة الأعوام الـ9 الماضية.

وتأتى هذه الانتخابات على وقع ائتلافات حزبية جديدة حيث وقع 20 حزبا سياسيا من أنصار الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز اتفاقا انتخابيا يفضى بتوحيد لوائحها فى انتخابات المجالس الجهوية، إضافة لتنسيقها فى الانتخابات البرلمانية والبلدية.