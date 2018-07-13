video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على رسم النظافة الشهرى المقرر تحصيله من العقارات والمحال التجارية

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:17 ص
تعرف على رسم النظافة الشهرى المقرر تحصيله من العقارات والمحال التجارية عمال نظافة - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تستمر الدولة بكل مؤسساتها فى إصدار التشريعات والقوانين التى تخدم الصالح العام للمواطن، بالوصول إلى أبسط الحلول التى تساهم فى القضاء على جميع الأزمات التى تواجهنا فى الحياة، ومنها انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون النظافة العامة، لوضعه فى شكله القانونى السليم طبقاً للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإصداره.

 

وللتعريف بأهم ما يتضمنه القانون، أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المادة الأولى حددت الرسم الشهرى الذى يتم تحصيله، على أن يكون من 4 إلى 30 جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية، ومن 30 إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 102 تاجر مخدرات و2 طن مخدرات و131 قطعة سلاح خلال شهر بالسويس

صور.. محافظ الاسكندرية: علاقات قوية وقديمة تربط مصر وفرنسا

مجلس الدولة

تشريع مجلس الدولة

الحوادث

قانون النظافة العامة




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة