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الجمعة، 13 يوليه 2018 04:56 ص
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تعرف على تفاصيل خطة الأنشطة والفعاليات الصيفية لفرع ثقافة الأقصر

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:30 ص
تعرف على تفاصيل خطة الأنشطة والفعاليات الصيفية لفرع ثقافة الأقصر ثقافة الأقصر ـ صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر عن خطة الأنشطة والفاعليات الصيفية التى بدأ الفرع فى تنظيمها منذ الأول من يوليو الجارى وتستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل .
 

وتتضمن خطة الانشطة والفاعليات لشهر يوليو تنفيذ  ٨ قوافل ثقافية فنية تشمل محاضرات تحث على التسامح وقبول الآخر ومسرح عرائس وورش فنون تشكيلية وتستهدف الفئة العمرية من سن ٦ سنوات حتى سن ١٥ ، وسيتضمن برنامج شهر أغسطس أيضا تنفيذ عدد ٨ قوافل ثقافية توعوية فنية وتستهدف الفئة العمريةمن  سن ١٨ حتى ٣٥ والندوات الثقافية عن المواطنة والتطرف ونبذ العنف، بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية والفقرات الفنية، بينما سيتضمن برنامج شهر سبتمبر ٨ قوافل وتستهدف جميع الفئات العمرية والندوات عن التعايش السلمى وترشيد الاستهلاك وثقافة الاختلاف والتمييز بالإضافة الى الفقرات الفنية وورش الفنون التشكيلية .

وأوضح العدوى ان كافة القوافل الثقافية ستنفذ خارج المواقع الثقافية وكلها تتم فى مراكز الشباب والجمعيات الاهلية والساحات المفتوحة وسط الجماهير وفى القرى والمناطق المحرومة وتشمل جميع مراكز المحافظة بالإضافة إلى إقامة ٣ مهرجانات أدبية ( شعر الفصحى- شعر العامية- ملتقى السرد) . وأضاف مدير عام فرع ثقافة الأقصر أنه سيتم الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة فى كل من ثقافة أرمنت والطارف وثقافة الأقصر وثقافة الطود أيضا من خلال عروض فنية وثقافية متميزة ، وسيقام برنامج خاص لقصر ثقافة الأقصر يقدم يوميا ويتضمن ورش حكى للأطفال وتعلم مبادىء الكمبيوتر وورش فنون تشكيلية ومسرح عرائس وفيديو برجكتو وقصص الأنبياء وتعلم لغة إنجليزية للأطفال .

واختتم العدوى أنه خلال الفترة من 8/9 وحتى 8/20 سوف يكون هناك عروض مسرحية تجوب المحافظة وهى "أولاد بلدنا" و"امر تكليف" التابعان  للبيت الفنى للمسرح وأيضا سوف يكون هناك عرض فنى فى ساحة أبو الحجاج أسبوعيا طوال فترة الصيف .

 


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