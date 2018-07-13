ترامب يوفد فريقا من كبار مسؤولية للقاء الرئيس المكسيكى المنتخب

واشنطن (أ ف ب)

يوفد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة فريقا من كبار مسؤوليه لعقد اجتماع مع الرئيس المكسيكى المنتخب، سيتطرقون خلاله إلى الأهمية التى يوليها للعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد اشهر من العلاقات المتوترة.

وسيرأس الوفد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو. وقال مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الاميركية الخميس "هذه زيارة مهمة مقررة فى لحظة جوهرية فى علاقتنا الثنائية" مع المكسيك.

وحقق اندريس مانويل لوبيز اوبرادور فوزا كبيرا فى الانتخابات التى جرت فى المكسيك فى الاول من يوليو، واضاف المسؤول فى الخارجية الاميركية أن الوفد سيضم صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، وزيرة الامن الداخلى كيرستين نيلسن ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وسيلتقى المسؤولون الاميركيون ايضا الرئيس المكسيكى المنتهية ولايته انريكى بينا نييتو الذى يترك منصبه فى الاول من ديسمبر ووزير خارجيته لويس فيديغاراي.

واشار المسؤول فى الخارجية الاميركية الى ان جميع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدولتين المجاورتين ستكون على الطاولة بما فى ذلك التجارة والهجرة والامن والحدود.