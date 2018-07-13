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ترامب: شجعت ماى لمواصلة الضغط على إيران - صور

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:17 م
ترامب: شجعت ماى لمواصلة الضغط على إيران - صور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز - تصوير أ ف ب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه شجع ماى على مواصلة الضغط على إيران، موضحا أنه لا يمانع استراتيجية بريطانيا المتعلقة ببريكست نافيا انتقاده ماى خلال مقابلته مع "ذى صان".
 
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الجمعة، إنها ناقشت مع ترامب ما يمكنه فعله بخصوص إيران، مؤكدة  على ضرورة الاتفاق مع ترامب على إظهار "القوة" و"الوحدة" بمواجهة روسيا. 
 
 وأوضح ترامب أنه وافق على إستراتيجية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حول بريكست، معربا عن أمله فى أن يتمكن البلدان من إبرام اتفاق تجارى بعد توجيهه انتقادات إلى سياستها.

وتابع بعد محادثاته مع ماى "لا مانع لدى فى كل ما تفعلينه الشىء الوحيد الذى أطلبه من تيريزا هو التأكد من أنه يمكننا ممارسة التجارة"، مؤكدا "لم أوجه انتقادات إلى رئيسة الوزراء هذه أخبار كاذبة" وذلك بعد مقابلة مع صحيفة "ذى صن".

 
انتهاء المؤتمر الصحفى
انتهاء المؤتمر الصحفى

ترامب يصافح تريزا ماى
ترامب يصافح تريزا ماى
 
جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

ماى وترامب خلال المؤتمر الصحفى
ماى وترامب خلال المؤتمر الصحفى

ماى وترامب
ماى وترامب

مؤتمر صحفى بين الرئيس الأمريكى وتريزا ماى
مؤتمر صحفى بين الرئيس الأمريكى وتريزا ماى

 


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