ترامب: خطة ماى لبريكست "ستقتل" أى اتفاق تجارى مع واشنطن

لندن (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة مع صحيفة "صن" الجمعة إن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "ستقتل على الارجح" احتمالات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وفى تعليق غير اعتيادى على السياسة البريطانية، قال ترامب أيضا إن وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون الذى استقال هذا الأسبوع بسبب خطة رئيسة الوزراء لبريكست ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتيريزا ماي، سيكون "رئيس وزراء عظيمًا" على حد تعبيره.