تحليل الـ"dna" أول خطوات فك طلاسم حادث العثور جثث أطفال المريوطية

كتب أحمد إسماعيل

اتخذت النيابة العامة عدة خطوات أولية وهامة لكشف ملابسات وطلاسم حادث العثور على 3 جثث لأطفال مقتولين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم.

وكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، عن أن النيابة العامة فى انتظار تقارير رجال الطب الشرعى النهائية الخاصة بتشريح الجاثمين الـ3 أطفال، وتحليل الـ"dna" للوصول لوجود صلة قرابة بين الضحايا، وتقارير رجال المعمل الجنائى والأدلة، الخاصة برفع البصمات الموجودة بمسرح الجريمة، للوصول إلى وجود بصمات تفيد فى الوصول للجناة.

ومن الخطوة الرئيسية التى تساعد فى فك غموض الحادث، استماع النيابة العامة لمكتشفى الواقعة.

إضافة إلى خطوة أخرى قد تقود تحقيقات النيابة إلى مسارات أخرى وهو تكليف الأجهزة الأمنية بتوسيع دائرة الاشتباه وتضيق الخناق ورصد الأشخاص، من لديهم سجلات إجرامية لدى الأجهزة الأمنية.

وتاتى الخطوة الأخيرة من جانب النيابة العامة، بتوسيع دائرة فحص كاميرات المراقبة فى محيط مسرح الجريمة بعدما تبين من معاينة النيابة العامة، عدم وجود أى كاميرات مراقبة بجوار مسرح الجريمة.

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة العثور على 3 جثث لأطفال مقتولين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، كان اللواء جمال عبدالبارى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام قد وجه بتشكيل فريق بحث يضم قيادات أمنية بقطاع الأمن العام بالتعاون مع مباحث الجيزة، لسرعة كشف غموض واقعة العثور على جثث الأطفال الثلاثة المجنى عليهم بجوار سور فيلا بمنطقة المريوطية، حيث استمع فريق البحث إلى أقوال شهود العيان من المارة والباعة وأصحاب الأكشاك الموجودة بالمنطقة، وقد رجحوا حدوث الواقعة فى التوقيت ما بين الثالثة فجرا وحتى السادسة صباحا، لأن المنطقة قبل هذا التوقيت تكتظ بالمارة وقائدى التوك توك ويصعب أن يتم ارتكاب الواقعة فيها.

وقام فريق البحث بفحص بلاغات الغياب المحررة بأقسام الشرطة بالجيزة وعدد من المحافظات، خاصة منطقتى جنوب وغرب الجيزة، حيث استمع رجال الأمن إلى أقوال أسر المتغيبين وتم عرض صور الضحايا عليهم للتعرف عليها.