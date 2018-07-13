بعثة "البنك الآسيوي للاستثمار" تزور مصر لتقييم المرحلة الثانية بمشروع الصرف بالقرى

كتب أحمد حسن

استقبلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى حضور المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) بعثة من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) وذلك فى إطار استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، الجارى تنفيذه حالياً بمحافظات ( الدقهلية – الشرقية – البحيرة ).

وقالت المهندسة راندة المنشاوى: تهدف بعثة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) إلى تقييم شركات مياه الشرب والصرف الصحى المُشاركة فى المرحلة الثانية (دمياط – المنوفية – الغربية- الدقهلية – الشرقية) والتى ستتم من خلال قرض بقيمة 600 مليون دولار أمريكى بتمويل مشترك من البنك الدولى (WB) و البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) وذلك للتغلب على مشكلة تلوث ترعة السلام وفرع رشيد، بهذه المحافظات، وحل مشكلة الصرف الصحى للقرى التى سيتم خدمتها بالمشروع.

وأوضحت أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الإجراءات التنفيذية مع بعثة البنك الأسيوى للإستثمار فى البنية التحتية (AIIB) حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال آلية التمويل المرتبط بتحقيق النتائج (Program for Results) أسوةً بما هو مُتبع مع البنك الدولى فى المرحلة الأولى من البرنامج، حيث تعتمد هذه الآلية على تنفيذ عدد من الوصلات المنزلية المُحددة للصرف الصحى بالبرنامج، وكذلك دعم وتطوير النظام المؤسسى الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

وقد أعربت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، فى الاجتماع الختامى للبعثة عن أهمية استكمال تنفيذ ملف المشروع القومى لصرف صحى القرى بالمناطق الريفية.