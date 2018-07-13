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بالأسماء.. خروج مصابى حادث تصادم مينى باص مع سيارة ملاكى من مستشفى رأس سدر

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:06 م
بالأسماء.. خروج مصابى حادث تصادم مينى باص مع سيارة ملاكى من مستشفى رأس سدر حادث تصادم - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أصيب 28 شخصا، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع مينى باص، أمام إحدى القرى على بعد 20 كيلو من مدينة رأس سدر، اتجاه عيون موسى، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر.
 
كان الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، قد تلقى إخطارا من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي دقهلية رقم 138755 مع ميني باص رقم 1896 ( ق ا ج ) بمدينة رأس سدر، أسفر عن إصابة 28 شخصا طبقا للإحصائيات النهائية.
 
و أسماء المصابون هم، "فتحي رمضان إبراهيم"، 20 سنة، "محمد فؤاد حسم"، 16 سنة، "إسلام محمد محمد"، 20 سنة، "أحمد سيد جمعة" 21 سنة، "أمين رافت محمد" 17 سنة، "يوسف رجب جمعة" نفس السن، "عمار محمد علي"، 25 سنة، "إبراهيم محمود الدمرداش" 14 سنة، "أحمد علي فؤاد" 21 سنة، "بلال مجدي صبحي"، 14 سنة، "كريم محمد السيد" 23 سنة، "محمود عادل هلال" 21 سنة، "محمود سليمان داوود"، 19 سنة، "أحمد اسماعيل سعيد" 16 سنة، "مجمد مجدي محمد" 21 سنة، "محمد موسى الحامد" 18 سنة، "أحمد مجدي"، 21 سنة، "السيد فوزي محمود" نفس السن، "كريم محمد حسين" 20 سنة، "عيد الرحمن سمير محمود" 13 سنة، "أحمد جلال إبراهيم" 21 سنة، وشقيقه "يوسف" 16 سنة، "نبيل إبراهيم نبيل" 21 سنة، "حسن محمد حسن" 20 سنة، "رامي محمد حين" 19 سنة وجميعهم من القليوبية، "دانيال ثروت عبد الله" 20 سنة، "ليزا فرنسيس بطرس" نفس السن، وهما من البحر الحمر.
 
بينما يشير التقرير عن، وتراوح الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم تحويل مصابين منهم الي مستشفي السويس، وخروج جميع المصابين من مستشفى راس سدر بعد تلقى العلاج اللازم لهم، كما تم رفع أنقاض الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها فى وجود رئيس المدينة اللواء ماجد عامر، الذى زار المصابين فى المستشفى للاطمئنان عليهم.
 
 

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