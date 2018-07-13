انتحار عامل لمروره بضائقة نفسية فى المنوفية

لقى عامل مصرعه إثر تناوله قرصا لحفظ الغلال لتعرضه لحالة نفسية سيئة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "إ.ع.ع" عامل مقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.
وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه قرر بقيام شقيقه بتناول مبيد حشرى قرص لحفظ القمح لمروره بضائقة نفسية ومالية، ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال شيخ الناحية أفاد بمضمون ما جاء، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة تناول قرص حفظ غلال ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر.
كما استقبلت مستشفى الباجور العام "س.ف.ع" ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بتناولها عددا من أقراص الدوائية بقصد العلاج من الصداع، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل أدوات منزلية بمدينة شبين الكوم، نتيجة حدوث ماس كهربائى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
ومن ناحية أخرى تلقى اللواء أحمد عتمان إخطارا من قسم شرطة شبين الكوم، بنشوب حريق بمحل أدوات منزلية دائرة القسم ملك "و.ط.ع" صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم مركز قويسنا، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.
وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
كما استقبلت مستشفى قويسنا المركزى "ف.ح.ع" صاحب ورشة أحذية، مقيم دائرة المركز مصاباً بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه والصدر والذراعين، وتم نقله إلى أحد المستشفياتبمدينة شبين الكوم، بمعرفة أهله وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.
وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه صاحب ورشة أحذية، مقيم بذات الناحية اتهم "م.ا.م" سائق توك توك مقيم بذات الناحية، بإلقاء مادة مشتعلة على شقيقه، ما أدى إلى حدوث إصابته لخلاف بينهما على قيمة الأجرة، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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