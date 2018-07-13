انتحار عامل لمروره بضائقة نفسية فى المنوفية

لقى عامل مصرعه إثر تناوله قرصا لحفظ الغلال لتعرضه لحالة نفسية سيئة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "إ.ع.ع" عامل مقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه قرر بقيام شقيقه بتناول مبيد حشرى قرص لحفظ القمح لمروره بضائقة نفسية ومالية، ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال شيخ الناحية أفاد بمضمون ما جاء، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة تناول قرص حفظ غلال ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر.

كما استقبلت مستشفى الباجور العام "س.ف.ع" ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بتناولها عددا من أقراص الدوائية بقصد العلاج من الصداع، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.