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انتحار طالب بالثانوية العامة بسبب حصوله على مجموع ضعيف بالمنيا

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:09 م
انتحار طالب بالثانوية العامة بسبب حصوله على مجموع ضعيف بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار
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انتحر طالب بالثانوية العامة، في إحدى القرى التابعة لمركز المنيا، لحصوله على مجموع ضعيف فى نتيجة امتحانات الثانوية العامة. 
 
وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد وصول "عبد لله-م-ع" 18 عامًا، طالب، مقيم بقرية منشأة الذهب القبلية جثة هامدة، وتم ندب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.
 
أفادت التحريات الأولية، أن الطالب كان يمر بظروف نفسية بعد أن فشل فى الحصول على مجموع في نتيجة امتحانات الثانوية العامة التى ظهرت أمس الخميس، وأنه كان متواجدًا فى القاهرة، حيث يعمل هناك، وحينما عاد لمنزله نشب خلاف بينه وأسرته، فتوجه إلي غرفة منزله، وقام بلف حبل حول رقبته، وشنق نفسه ولقى مصرعه فى الحال، وبسؤال أحد أفراد الأسرة، نفى وجود شبهة جنائية، وراء الحادث.
 
تحرر محضرًا بالواقعة، وتم إيداع جثة الطالب بمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة التى باتشرت التحقيقات.

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