video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوزراء": مصر الأولى بين أعضاء الكوميسا فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:07 م
"الوزراء": مصر الأولى بين أعضاء الكوميسا فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

نشر مجلس الوزراء، إنفوجراف حول تقرير أمين عام منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) يوم الجمعه الموافق 29 يونيو الماضى، وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا خلال عام 2017.

 

وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا من حيث حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها خلال عام 2017 بنحو 7.41 مليار دولار، تليها فى ذلك إثيوبيا (3.59 مليون دولار) والكونغو الديمقراطية (1.35 مليون دولار) والسودان 1.07 مليون دولار، ثم زامبيا بقيمة استثمارات بلغت 191 ألف دولار.

 

وبلغ إجمالى عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2017 نحو 92 مشروعا، وهى بذلك تأتى فى المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء بالمنظمة من حيث عدد المشروعات المقامة بها.

 

جدير بالذكر أن عدد الدول المصدرة لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر فى دول الكوميسا خلال الفترة من 2003 حتى أبريل 2018 بلغ 98 دولة، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المركزى للمحاسبات يشارك فى اجتماع مجلس المراجعين الخارجين لمنظمة الكوميسا

أسئلة اليوم الشائعة.. هل يحسم تدخل الكوميسا الجدل لإذاعة مباريات كأس العالم بالتليفزيون؟.. هل ألغت الحكومة الدعم عن الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟.. وكيف تعاملت جماهير الأهلى مع تنصيب كارتيرون مديرا فنيا للفريق؟

حماية المنافسة: الكوميسا فتحت تحقيقا فى امتناع "فيفا" عن بث مصر 22 مباراة

الكوميسا

مصر

دول الكوميسا

الدول الأعضاء

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة