"الوزراء": مصر الأولى بين أعضاء الكوميسا فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر

كتبت هند مختار

نشر مجلس الوزراء، إنفوجراف حول تقرير أمين عام منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) يوم الجمعه الموافق 29 يونيو الماضى، وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا خلال عام 2017.

وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا من حيث حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها خلال عام 2017 بنحو 7.41 مليار دولار، تليها فى ذلك إثيوبيا (3.59 مليون دولار) والكونغو الديمقراطية (1.35 مليون دولار) والسودان 1.07 مليون دولار، ثم زامبيا بقيمة استثمارات بلغت 191 ألف دولار.

وبلغ إجمالى عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2017 نحو 92 مشروعا، وهى بذلك تأتى فى المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء بالمنظمة من حيث عدد المشروعات المقامة بها.

جدير بالذكر أن عدد الدول المصدرة لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر فى دول الكوميسا خلال الفترة من 2003 حتى أبريل 2018 بلغ 98 دولة، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمتها.