النيابة الإسرائيلية تستانف قرار الإفراج عن متهم بالتواطؤ فى إحراق عائلة دوابشة

القدس (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية الجمعة، أنها تقدمت باستئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار محكمة مدينة اللدامس الإفراج مع الإقامة المنزلية عن متهم بالتواطؤ فى إحراق عائلة دوابشة عام 2015، بعد ان نقضت قسما من اعترافاته.

فى 31 يوليو 2015، أضرمت النار فى منزل عائلة دوابشة فى قرية دوما قرب نابلس، ما أدى إلى مقتل الزوجين سعد وريهام وابنهما الرضيع على دوابشة (18 شهرا) حرقا. ونجا فقط الطفل أحمد الذى كان يبلغ من العمر آنذاك 4 سنوات وأصيب بجروح بالغة.

وقررت المحكمة المركزية فى اللد الخميس، الإفراج عن متهم بالتواطؤ فى قضية إحراق ومقتل العائلة، وتحويله إلى الحبس المنزلى بعد أن نقضت قسما من اعترافاته.

وتأجل إطلاق سراح المتهم إلى الأحد ليتسنى للنيابة العامة الاستئناف.

وستبت المحكمة العليا فى القضية الأحد 15 يوليو، فإما أن تصادق على الحكم الصادر بالإفراج عنه، أو تطالب بابقائه فى السجن.

ووجه القضاء الإسرائيلى فى يناير 2016 إلى المتهم الرئيسى عميرام بن أوليل من مستوطنة شيلو تهمة التآمر لقتل عائلة دوابشة. كما اتهم إسرائيلى ثان كان قاصرا لدى حصول الحادث ولم يكن موجودا فى المكان بالتواطوء.