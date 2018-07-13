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"النقل": خطة عاجلة لتطوير البنية الأساسية للخط الأول للمترو بـ32 مليار جنيه

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:41 ص
"النقل": خطة عاجلة لتطوير البنية الأساسية للخط الأول للمترو بـ32 مليار جنيه الخط الأول لمترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أكد محمد عز المتحدث الاعلامى لوزارة النقل أن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير وتحديث البنية الأساسية لمترو الأنفاق، خاصة الخط الأول «المرج - حلوان»، حيث تعمل الوزارة على تحديثه وتطويره بخطوات ثابتة، مشيرا إلى ان الخط الأول لمترو الأنفاق ( المرج - حلوان) دخل الخدمة فى عام 1987 ومنذ ذلك التاريخ لم تتم له أى أعمال تطوير (ما يزيد عن ثلاثون عاماً) لذلك قام استشارى الهيئة القومية للأنفاق بإعداد دراسات مفصلة لإعادة التأهيل ورفع كفاءة الخط.
 
وأضاف المتحدث الإعلامى لوزارة النقل وفق بيان صحفى أن الخطة تشمل تشمل استبدال الأنظمة الكهربائية بأخرى حديثة ومتطورة، واستبدال وتحديث الأجهزة، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، واستبدال أنظمة الإشارات بأخرى حديثة تحقق التشغيل الآمن وتمكن من تقليل فترة التقاطر، وتصنيع وتوريد 52 قطار جديد تم بالفعل الانتهاء من 20 قطار ودخلت الخدمة وباقى 32 قطار إضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة وعمل عمره جسيمة لعدد 23 قطار آخر وكذلك استبدال ماكينات التذاكر فى جميع المحطات وتم بالفعل الانتهاء من تركيب 850 ماكينة تذاكر فى أبريل الماضى. 
 
وأوضح عز أنه حسب التقديرات الأولية فإن أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة ستصل تكلفتها إلى ما يزيد عن 32 مليار جنيه فى الوقت الذى تكلف فيه تنفيذ الخط بكامله بدءاً من عام 1983 مليار جنيه فقط.
 
وأشار المتحدث الاعلامى لوزارة النقل أن تعديل منظومة تحصيل تذاكر المترو الاخيرة لن تغطى بأى شكل من الأشكال هذه التكاليف ولكن ستساهم فى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة الدورية وإصلاح الأعطال بدلاً من الاستدانة لتنفيذ هذه الأعمال وخاصة مع زيادة اسعار الكهرباء مما يزيد من أعباء الشركة وحتى تتمكن الشركة القائمة على التشغيل والصيانة من أداء مهامها.
 
وأشار إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات العالمية لتمويل هذا التطوير مثل البنك الأوروبى لإعادة الأعمار EBRD ووكالة التنمية الفرنسية AFD وبنك الاستثمار الأوروبى EIB منوها إلى أن أعمال التطوير ستستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات حسب تقرير الاستشارى نظراً لأنها ستتم فى فى نفس وقت تشغيل الخط و دون التأثير على خدمة الركاب.

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